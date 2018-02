Napoli, Ghoulam ancora ko: sospetta frattura della rotula

9 febbraio 2018

Brutta tegola per il difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam . Durante l'allenamento a Castel Volturno, l'algerino si è fatto male al ginocchio destro, quello già infortunato.Sarà visitato d'urgenza dal professor Mariani a Villa Stuart, per Ghoulam il sospetto è la frattura della rotula. L'esterno stava accelerando i tempi per rientrare in campo in vista della sfida di Europa League contro il Lipsia dopo l'infortunio in Champions col City.

Non hanno portato granché bene le parole di Mertens alla vigilia del brutto infortunio dell terzino: "Sarà Ghoulam il grande acquisto del Napoli". Parole d'elogio e stima che ora risuonano come una beffa per l'algerino, Sarri e tutti i tifosi del Napoli che ne aspettavano il rientro dopo il brutto infortunio al ginocchio destro subito in Champions contro il Manchester City. Il lavoro in allenamento era incoraggiante, i tempi bruciati e il ritorno in campo contro il Lipsia in Europa League un qualcosa di più di una semplice ipotesi. Poi l'imponderabile in allenamento ha sconvolto tutti.



Nella seduta a Castel Volturno Ghoulam si è fermato per un problema serio al ginocchio operato. Il sospetto è di quelli pesanti anche solo da dire: frattura della rotula. Se confermata ufficialmente, sarà stagione finita e una brutta botta sia per il morale del ragazzo che per le rotazioni di Sarri. Difficile pensare a un intervento sul mercato last minute: tra gli svincolati ci sono Tremoulinas e Siqueira.