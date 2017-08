Napoli-Espanyol 2-0, decidono Mertens e Albiol

10 agosto 2017

LA PARTITA

Equilibrio, ordine e idee chiare. Il precampionato del Napoli si chiude con un successo che consegna una sensibile dose di fiducia agli uomini di Sarri, che tra sei giorni - nell'andata del preliminare di Champions contro il Nizza - scenderanno in campo per giocarsi già una prima fetta importante della stagione. Le buone sensazioni non nascono tanto dal risultato, che comunque male non fa, bensì dall'atteggiamento messo in campo dai partenopei, attenti nel concedere praticamente nulla all'Espanyol, incapace per 90 minuti di tirare nello specchio della porta. Contro il Nizza, visto che l'andata si giocherà al San Paolo, bisognerà innanzitutto stare particolarmente attenti dietro e poi servirà essere letali in attacco. Ecco, è forse questa la maggiore area di miglioramento del Napoli, che ormai gioca a memoria e fraseggia con efficacia, ma davanti sbaglia ancora qualche gol di troppo.



Sarri parte con il solito tridente (Callejon-Mertens-Insigne) e a centrocampo conferma Jorginho, preciso e lucido nell'organizzare la manovra. Il primo tempo degli azzurri è notevole per quanto riguarda il ritmo e le trame architettate sempre palla a terra, anche negli spazi più stretti e complicati. Il vantaggio porta la firma di Mertens, che lascia immobile il portiere con una pennellata su punizione (35'). L'Espanyol, deludendo non poco, non trova margini per replicare e finisce per limitare i danni, visto che il 2-0 con cui si chiude il match (albiol trova il bis al 55' con un colpo di testa su calcio d'angolo) sta molto stretto ai padroni di casa, che nell'ultimo quarto d'ora si godono lo scatenato Ounas: entrato al posto di Insigne, l'algerino classe 1996 fa subito divertire il San Paolo con guizzi e accenni di grande talento, come la conclusione di sinistro che termina sul palo al 79'. Sarri fa ruotare la squadra e trova buone risposte da ogni protagonista: la stagione sarà lunga, serviranno le forze di tutti.