Napoli, ecco Younes: "La concorrenza non mi spaventa"

26 gennaio 2018

Younes rivela di aver parlato anche con il ds Giuntoli: "Mi ha trasmesso la sensazione che potrò trovare spazio in questi mesi". poi un retroscena di mercato: "In estate volevo andare in Germania ma non è stato possibile. Poi ci sono stati contatti sempre più frequenti con il Napoli e subito ho pensato che fosse la soluzione migliore per me. La squadra azzurra è forte, la considero l'Ajax della serie A per il gioco che esprime". Dal club di Amsterdam Younes arriva per 5 milioni visto che il Napoli, con cui esisteva già un principio di accordo per giugno, ha voluto anticipare il suo arrivo: "Questo è un club caldo che cerca lo spettacolo. Certo, dovrò abituarmi alla lingua ed al paese, ma penso ci siano molti punti in comune con l'Ajax".