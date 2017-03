Napoli, De Laurentiis-Sarri: stretta di mano per il futuro

10 marzo 2017

A Napoli è tornata la pace. Dopo gli applausi con il Real Madrid nonostante la sconfitta, il sereno tra il presidente De Laurentiis e il tecnico Sarri è ritornato anche grazie a una riunione tra le parti per chiarire i dissidi e progettare un futuro insieme. "Non ho parlato male di te" avrebbe pronunciato AdL all'allenatore, con una stretta di mano finale a sancire un patto per il finale di campionato e la prossima stagione.

Dopo le critiche della gara d'andata contro il Real Madrid e le frecciate di Sarri in forma di battuta in conferenza stampa prima della gara di ritorno, le dichiarazioni di De Laurentiis dopo l'eliminazione dalla Champions League avevano lasciato trapelare che qualcosa era cambiato, con un riavvicinamento tra le parti avvenuto dopo una riunione nella sede della Filmauro. Un retroscena raccontato dal "Corriere dello Sport" con tanto di frase di AdL per sancire un patto per il futuro con Sarri: "Non ho parlato male di te".



Un faccia a faccia convinto e cordiale che pone le basi per le prossime stagioni, dopo i tanti dubbi delle ultime settimane. Il gioco espresso a larghi tratti dal Napoli contro il Real Madrid ha convinto De Laurentiis della bontà del progetto e dei margini di crescita di una rosa giovanissima, così come delle qualità di Sarri. La testa ora sarà alla corsa al secondo posto al fianco della Roma in campionato e al ritorno della semifinale di Coppa Italia con la Juventus, ma con un clima sereno che da quelle parti non si respirava da tempo.