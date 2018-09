Napoli, Ancelotti contro Banti: "Superficiale nei gialli a Mario Rui"

29/09/2018

Carlo Ancelotti non è contento della direzione di Banti, reo di aver espulso troppo facilmente Mario Rui. "Banti ha preso una decisione superficiale perché non l'aveva fischiato, l'ha fischiato dopo, ha deciso dopo - ha attaccato il tecnico del Napoli, a cui non sono nemmeno piaciuti i cori che lo Stadium gli ha riservato - Mi consolerò pensando alla Champions del 2003 (quella vinta alla guida del Milan in finale con la Juve, ndr)".