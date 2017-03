Napol, Sarri: "Squadra matura, non era facile col Crotone dopo la Champions"

12 marzo 2017

"Obiettivo secondo posto? L'obiettivo è quello di ottenere il massimo da ogni gara - ha proseguito Sarri -. In campionato stiamo facendo benissimo, abbiamo fatto 36 punti nelle ultime 14 gare, abbiamo solo un punto in meno dell’anno scorso senza Higuain, avendo perso Milik e giocando partite di Champions molto impegnative sul piano emotivo: avere un solo punto in meno dopo tutte queste circostanze vuol dire che la squadra è in crescita".



La gara l'ha risolta Insigne con due rigori, ma il tecnico azzurro è comunque soddisfatto della prova di Pavoletti. "Ha fatto lo spezzone di gara più difficile, non ha fatto male, non è appariscente dal punto di vista tecnico ma ha fatto il lavoro sporco che doveva fare - ha spiegato -. Poi si sono aperti gli spazi e sono venuti fuori le condizioni più per Mertens. Ma io sono contento di Pavoletti, in allenamento sto vedendo una crescita".



Poi sugli episodi: "Generoso il secondo rigore? C'era un rigore su Mertens subito dopo che non è stato concesso". Infien capitolo Mili: "Zero minuti? Perché Milik dopo il grande lavoro di riabilitazione mi sembra in un momento in cui gli manca un pizzico di brillantezza mentre Pavoletti è in crescita e aveva bisogno di mettere minuti nelle gambe".