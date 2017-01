Maradona a Castel Volturno: abbraccio con Sarri. "Verrò a Madrid"

18 gennaio 2017

Il tour di Diego Armando Maradona in Italia ha fatto tappa a Castel Volturno. L'ex Pibe de Oro si è recato al centrosportivo del Napoli per salutare la squadra e incontrare Sarri: "Stimo il suo lavoro". Sogno realizzato per il tecnico che aveva espressamente richiesto di volerlo salutare di persona: tra i due c'è stato un abbraccio amichevole. Clima di festa con i giocatori che hanno voluto fare una foto di gruppo.