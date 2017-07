Amichevoli: Ounas risponde a Inglese, 1-1 tra Napoli e Chievo

22 luglio 2017

Dopo il poker rifilato al Carpi, il Napoli di Maurizio Sarri torna in campo a poco più di tre settimane dalla gara di andata del preliminare di Champions League contro una squadra di pari categoria, il Chievo. Dopo diciotto giorni di lavoro nelle gambe, gli azzurri a Dimaro cercano la giusta brillantezza per farsi trovare pronti al primo crocevia della stagione napoletana. Il tecnico partenopeo si affida a Reina in porta, con Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Ghoulam in difesa. A centrocampo spazio a Rog, Jorginho e Hamsik mentre là davanti agiscono i tre tenori azzurri: Callejon, Insigne e Mertens. Maran risponde con un 4-3-3 offensivo e con il nuovo arrivato Pucciarelli a comporre il tridente offensivo insieme con Birsa e Inglese. Come prevedibile è il Napoli a fare la partita e, dopo 13 minuti, è solo il palo a negare la gioia dell’ottavo gol in questo avvio di stagione a Mertens. Gli azzurri sono padroni del campo e collezionano buone occasioni, ma al 28esimo minuto è il Chievo a passare. Inglese sfrutta un erroraccio di Koulibaly in fase di disimpegno e sorprende Reina, lento nel tuffarsi, con un tiro che fredda il portiere spagnolo. La reazione del Napoli passa ancora una volta dai piedi del belga, ma sono gli uomini di Maran a sfiorare addirittura il raddoppio in chiusura di primo tempo con il colpo di testa di Gamberini che finisce fuori per un soffio.



A inizio ripresa Maurizio Sarri dà il via alla girandola dei cambi e getta nella mischia Zielinski, Milik, Albiol, Allan, Maggio e Ounas. Ed è proprio il franco algerino, che realizza il suo terzo gol consecutivo in questo precampionato, a siglare la rete dell'1-1 al minuto 59: il classe '96 raccoglie la corta respinta di Seculin dopo il cross di Koulibaly dalla sinistra e sblocca gli azzurri. Fuori Mertens, Jorginho, Ghoulam e Koulibaly, dentro Giaccherini, Diawara, Mario Rui e Tonelli, ed il Napoli è sempre più padrone del campo. Il gioiello di Gaudino su punizione, con la palla che si stampa contro il palo dai 25 metri, fa correre qualche brivido a Sarri, mentre Milik grazia il Chievo non riuscendo a deviare in rete un cross invitante di Diawara dalla destra al 76esimo. Sempre il polacco prova a rendersi pericoloso qualche minuto più tardi da calcio d’angolo senza però riuscire a impattare bene la sfera di testa. Anche Maran fa rifiatare i suoi chiamando fuori Garritano, Rodriguez e Jarozìszynski e inserendo Vignato, Frey e Yamga ma la musica non cambia. Nonostante la spinta costante, il Napoli non riesce a trovare la via del gol e la partita dello stadio Briamasco si chiude sul punteggio di 1-1.