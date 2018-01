Vendita Milan, il procuratore capo di Milano Greco: "Nessun procedimento penale"

13 gennaio 2018

"Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell' A.C. Milan": lo ha dichiarato il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco. Parole che smentiscono la notizia pubblicata su La Stampa questa mattina in merito all'apertura di una inchiesta per ipotesi di riciclaggio relativa alla vendita del club da parte di Silvio Berlusconi all'imprenditore cinese Yonghong Li lo scorso aprile.

L'AVVOCATO GHEDINI: "NOTIZIE FALSE"

E in merito al presunto fascicolo riguardante la vendita del Milan è intervenuto anche l'avvocato Niccolò Ghedini: "Il giornalismo d'inchiesta è uno straordinario valore che va tutelato e incentivato perché è uno dei cardini, oltre che salvaguardia, di un sistema democratico. Quando però si utilizzano false notizie non già per informare ma per aggredire e danneggiare una parte politica durante una delicata campagna elettorale, non si tratta più di giornalismo ma di fatti penalmente, civilmente e ancor prima deontologicamente rilevanti".