Empoli, D'Aversa: "Esagerata l'espulsione di Colombo"

"L’espulsione di Colombo è stata esagerata, non me l’aspettavo da un arbitro di livello internazionale, una squadra non si lascia in dieci per una situazione del genere". Il tecnico dell'Empoli D'Aversa contesta la decisione dell'arbitro dopo la sconfitta contro la Lazio. "C’è stata una bella reazione della squadra, abbiamo giocato più di un tempo in 10 ma non sembrava. Viti aveva avuto un problema nel riscaldamento, gli episodi non stanno girando a favore nostro. Dobbiamo recuperare per il prossimo incontro contro il Parma e ritrovare energie, è necessario lo spirito che la squadra ha avuto oggi e dobbiamo migliorare sugli errori".