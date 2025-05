Champions: Barcellona, Lewandowski si è allenato col gruppo

Il polacco Robert Lewandowski si è allenato con i compagni del Barcellona questa mattina e dovrebbe partire domani per Milano in vista del ritorno della semifinale di Champions League, martedì contro l'Inter. Lo sottolineano i media spagnoli, secondo i quali però l'attaccante polacco sarà lasciato in panchina all'inizio, per subentrare eventualmente nel secondo tempo, con Hansi Flick deciso a confermare al centro dell'attacco Ferran Torres, lasciato a riposo ieri in Liga contro il Valladolid. Nessuna possibilità di recupero, invece, per il difensore Alejandro Balde, che l'allenatore non vuol rischiare con un rientro troppo anticipato dato che Champions a parte la stagione del Barcellona è tutt'altro che finita, basti pensare al Clasico di campionato previsto domenica prossima, che con tutta probabilità deciderà l'assegnazione del titolo.