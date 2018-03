Raiola: "Donnarumma dovrebbe andare via dal Milan"

1 marzo 2018

L'ennesima dichiarazione di Mino Raiola destinata a far discutere: " Donnarumma ha fatto una scelta , quella di restare al Milan, e io la rispetto" ha detto l'agente che poi, però, ha rivelato una possibilità che spaventa i tifosi rossoneri. "Se mi dovesse chiedere di andare via mi metterei subito al lavoro anche perché le richieste importanti ci sono. Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan " ha detto il procuratore del portiere.

Le dichiarazioni di Raiola sono come un fulmine a ciel sereno in un momento molto positivo per il Milan e dopo che, tra l'altro, tra Gigio e la tifoseria era tornato il sereno. Ma evidentemente l'intenzione è quella, a intervalli di tempo più o meno regolari, di rigirare il coltello nella piaga e aprire vecchie ferite. Le dichiarazioni del procuratore rilasciate alla trasmissione "Calcio&Mercato", in programma su Raisport, sono nette e di certo non positive per il Milan. Del resto questa è solo l'ultima uscita di Raiola in cui si cerca di mettere contro giocatore-società-tifosi. Di certo il prossimo mercato sarà piuttosto caldo e il tormentone Donnarumma è destinato a riservare nuovi capitoli. Con il club rossonero che intanto cerca di non farsi trovare impreparato e da tempo lavora su Pepe Reina, svincolato da giugno. A tal proposito sono molto chiare le dichiarazioni di Mirabelli, rilasciate prima della semifinale contro la Lazio, in merito al possibile arrivo dell'estremo difensore spagnolo per il dopo-Gigio: "Non pensiamo di dover far uscire i nostri migliori giocatori. Lavoriamo affinché questo progetto migliori di anno in anno. Guardiamo il mercato a 360 gradi. Nel momento in cui vogliamo parlare con Reina avviseremo il Napoli. Guardiamo tutti i parametri zero".