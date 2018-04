Mirabelli: "Il Milan non sarà mai escluso dalle Coppe. Bonucci ce lo teniamo stretto"

26 novembre 2017

"Se c'è davvero il rischio per il Milan di esclusione dalle coppe Europee? Non esiste, è fantacalcio: il Milan non sarà mai escluso dalle coppe, i tifosi possono stare tranquilli". Lo ha detto il ds rossonero Massimiliano Mirabelli prima della sfida contro il Torino. Il Real è su Bonucci: "Abbiamo faticato per prendercelo: sappiamo che ci sono sempre tante squadre su di lui, ma abbiamo cominciato un progetto e vogliamo tenercelo stretto".