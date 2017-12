Mirabelli avvisa Donnarumma: "Chi vuole partire, deve accontentare il Milan"

13 dicembre 2017

Mirabelli ci va giù duro. Non con Donnarumma, evidentemente vittima più che "carnefice" in quest'ennesima brutta storia. Piuttosto con Mino Raiola, l'uomo che gestisce Gigio: "Non tutte le colpe sono di Gigio Donnarumma - dice infatti -. Purtroppo sappiamo da dove viene il male, speriamo nei prossimi mesi di risolvere il problema". "Gigio dovrà venire a supplicarci di mandarlo via. Semmai dovesse succedere, qualsiasi squadra arrivi detteremo noi le condizioni. Non ci facciamo prendere per il collo da nessuno. Io credo che un giorno si accorgerà dove sta il bene e dove sta il male".



"Noi possiamo parlare direttamente con Gigio, ma fino a un certo punto. C'è qualche signore che sta diventando più showman che altro. Noi ci ridiamo sopra, ma non gliela faremo passare", aggiunge ancora a Milan Tv.



"Gigio non ha mai espresso la volontà di andare via, se no non avrebbe mai rinnovato fino al 2021. Certamente c'è qualche signore che magari sta provando a organizzare qualcosa ad arte, ma noi tuteleremo il Milan in ogni sede. Mi dispiace per i fischi dei tifosi verso Donnarumma. Quello che posso chiedere loro è di fischiare i nostri avversari, non i nostri giocatori. È vero che Donnarumma è un ragazzo maggiorenne, ma è molto giovane. Non tutte le colpe sono sue. Noi lo tuteleremo sempre, è un nostro patrimonio. Sappiamo da dove viene il male, e speriamo nei prossimi mesi di risolvere il problema", dice Mirabelli. "Non ho nessun incontro in programma con Raiola. Abbiamo rinnovato pochi mesi fa, quindi non c'è niente da dire", conclude.