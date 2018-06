Milan: Yonghong Li, il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso

27/06/2018 di ALESSANDRO FRANCHETTI

Lungo l'interminabile e cupo viaggio al termine della notte milanista è spuntata una borsa piena zeppa di soldi. Meglio, sarebbe spuntata, perché al momento siamo nel campo di ipotesi, se non addirittura di minacce, che non spostano di una virgola i confini di un proprietario, Yonghong Li, che da tempo sta facendo camminare il Milan su di un filo sospeso a qualche metro dall'abisso.



La sintesi di una giornata di ordinaria follia è presto fatta: la Uefa non ha mosso foglia in attesa dell'annunciato cambio di proprietà. Commisso, bontà sua, ha messo sul piatto un'offerta che pareva decisiva - circa 500 milioni per l'acquisizione del club e una quota inferiore al 20% da lasciare a Mr. Li. Il Sole 24 Ore parla invece del pagamento del debito a Elliott, 150 milioni per mercato e gestine del club e una quota del 30% a Li senza altri soldi per l'uomo d'affari cinese, ndr - e Yonghong ha fatto saltare tutto. Come? Alzando l'asticella nella speranza di incassare più soldi dal suo "ex gioiellino" e minacciando, appunto, di avere per le mani i 32 milioni da restituire a Elliott per evitare l'avvio della procedura a Lussemburgo per l'escussione del pegno (il Milan, quindi).



La notizia di questa borsa piena zeppa di soldi è stata fatta filtrare (ad arte?) nella notte italiana, attorno alle 23, quando ormai tutti si preparavano a far saltare il tappo allo champagne per festeggiare la fumata bianca tra Commisso e Li. Inutile dire che per la proprietà cinese del Milan vale più che mai il lotitiano "pagare soldi, vedere cammello". Tradotto: un conto è far sapere che quei 32 milioni ci sono, altro è premere invio sul bonifico da indirizzare a Elliott.



Di qui due domande: ci sono davvero quei soldi? E se sì, da dove sono spuntati e perché, se erano nella disponibilità di Li, non sono stati versati prima dell'intervento di ricapitalizzazione di Elliott? In una storia fitta di lati oscuri, questa borsa - chiariamo, la stiamo chiamando così ma non è ovviamente di una borsa che si tratta - è l'ultimo mistero da indagare. O l'ultimo bluff da smascherare.