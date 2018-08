Milan: niente Napoli per Calhanoglu

17/08/2018

Rino Gattuso non potrà contare su Hakan Calhanoglu nel big match della seconda giornata di Serie A al San Paolo contro il Napoli. Una pesante assenza dovuta al rinvio di Milan-Genoa per il crollo del ponte Morandi che è costato la vita a 38 persone. Il fantasista turco, infatti, avrebbe dovuto scontare il turno di squalifica contro il Grifone, ma il giusto rinvio del match lo costringerà a saltare il match contro la squadra di Ancelotti.

In un primo momento sembrava che il match di San Siro (così come Sampdoria-Fiorentina) potesse essere recuperato martedì o mercoledì della prossima settimana, ma così non è stato. Il Milan giocherà contro il Grifone il 31 ottobre e così Calhanoglu dovrà scontare il turno di squalifica nella sfida del San Paolo contro la squadra di Ancelotti. Un'assenza pesante per Gattuso in un match così delicato come quello del San Paolo.