Milan, idee poche e molto confuse

Vincenzo Montella, per la prima volta apparso seriamente preoccupato anche del suo futuro, continua a vedere il bicchiere mezzo pieno e non ha mancato di sottolineare la reazione orgogliosa della squadra nel secondo tempo. Ma una grande squadra è logica, non emotiva. Una squadra di qualità ha idee chiare, non procede per tentativi. Il Milan sembra invece sempre in divenire, un divenire che non raggiunge mai - o più - l'obiettivo banale della vittoria.



Prendiamo il derby: prima il 3-5-1-1 con gli esterni di centrocampo molto bassi e schiacciati quasi a ridosso della difesa e Suso nuovamente riproposto, con pessimi risultati, alle spalle di André Silva. Quindi lo spostamento dello spagnolo in mediana (prima assoluta) e l'inserimento di una seconda punta, Cutrone, per dare un po' di peso a un attacco leggerino. Infine, dopo il secondo e in quel momento immeritato svantaggio, l'inserimento di Locatelli per Romagnoli. Tentativi, reazioni di pancia e non di testa, il tentativo goffo di buttare il cuore oltre l'ostacolo senza la consapevolezza necessaria per saltare oltre le difficoltà.



E' un momento delicato, difficile da analizzare e da superare. Ma è anche il momento in cui servono forse decisioni importanti, perché Montella sta navigando a vista in un mare che è sempre più in tempesta e il margine per tenere a galla la barca è obiettivamente ridottissimo. Torniamo ai numeri: il Milan ha perso contro tutte le squadre di medio-alta classifica che ha incontrato (Lazio, Samp, Roma e Inter) e ha battuto, anche faticando, solo squadre di bassa classifica (Crotone, Spal, Cagliari e Udinese). E' questa la sua dimensione? E' nella zona cuscinetto che separa le grandi squadre del nostro campionato dalle squadre che non possono nemmeno pensare a un posto in Europa League? Tecnicamente si direbbe di no. Ma i fatti sono fatti. E sono indiscutibili.