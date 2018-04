Milan, fischi e striscione contro Donnarumma: "Vattene, la pazienza è finita"

13 dicembre 2017

Nottata difficilissima per Gigio Donnarumma, di nuovo al centro della bufera legata al suo rinnovo. Le voci sulla presenza o meno della clausola, sulla possibilità che il rinnovo del contratto firmato in estate possa essere annullato per presunte violenze psicologiche, il comunicato del club: tutto ha reso di nuovo pesantissimo il clima attorno al portiere. Sceso in campo per il riscaldamento prima di Milan-Verona, Donnarumma è stato accolto dai fischi dei pochi tifosi (9.236) presenti al Meazza. Insulti, cori e uno striscione, grande ed eloquente: "Violenza morale 6 milioni all'anno e l'ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!".



La reazione di Donnarumma è stata quella immaginabile da un ragazzo di 18 anni: tanta emozione, e lacrime, sgorgate una volta rientrato negli spogliatoi al termine del riscaldamento. È stato Leonardo Bonucci a consolare il numero 99 rossonero, abbracciandolo anche al rientro in campo, quando Donnarumma ha di nuovo mostrato di soffrire molto il clima con cui San Siro lo ha accolto. Al termine del primo tempo è rientrato negli spogliatoi scuotendo la testa per i ripetuti cori: "Vattene, pezzo di m...", provenienti dalla Sud.