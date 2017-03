Milan e il closing, Berlusconi: "Fiduciosi ma se salta ci siamo. Donnarumma incedibile".

25 marzo 2017

Milan e closing: parla Silvio Berlusconi : "Siamo pronti a rispettare i nostri impegni e continuiamo a pensare che gli acquirenti rispetteranno i loro. Se l'operazione non andasse a buon fine, continueremo noi e lavoreremo per fare una squadra giovane e italiana. Io ci sono, la mia famiglia anche, procederemo con la vendita della società solo qualora ci siano tutte le garanzie sia finanziarie che di impegno per il rilancio del club".

In un'intervista a 'La verità', Berlusconi ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri: "La parte cinese è stata condizionata da alcune impreviste ed imprevedibili difficoltà ma ha garantito caparre significative". Domanda su Donnarumma: come riuscire a blindarlo? "Donnarumma è un patrimonio del Milan. Splendido prodotto del nostro vivaio, sente forte nel cuore l'attaccamento alla maglia e ai colori rossoneri. Per noi è davvero incedibile".



"Qual è il miglior tecnico in circolazione? Difficile rispondere, e forse sono parziale. Ma credo che il mio amico Carletto Ancelotti ancora oggi non abbia uguali. Lo dimostra la capacità di adeguarsi a squadre, ambienti e campionati diversi, raggiungendo sempre risultati straordinari". Infine una battuta sulla Juve, squadra poco simpatica: "Forse perché ha avuto ed hanno un Silvio Berlusconi in meno".