Milan, Castillejo: "Gattuso mi sta aiutando molto"

02/10/2018

A Reggio Emilia il Milan ha scoperto Samu Castillejo e ora l'attaccante spagnolo non ha nessuna intenzione di fermarsi. Non solo il gol, ma una buona prestazione da falso nueve vista l'emergenza: "La mia posizione? Per me è uguale sia sinistra che destra o anche davanti. Se posso giocare e divertirmi, la posizione è ciò che conta meno".



L'ex Villarreal riconosce i meriti di Gattuso: "Mi sta aiutando molto. Vive il calcio come quando lo giocava. In allenamento non si ferma mai e anche fuori dal campo ti aiuta a farti sentire ben voluto e parte della squadra". Sono arrivati anche i complimenti di Maldini: "Le sue parole,anche solo perchè le ha dette lui, mi riempiono d'orgoglio e di gioia. Per un giocatore che arriva da fuori sentirsi dire da un campione come lui queste cose significa tanto. Darò sempre tutto per questo club perchè le sue parole siano confermate".



In campo e fuori Higuain è un punto di riferimento: "Il Pipa, a parte tutto ciò che rappresenta come giocatore, fuori dal campo è una persona incredibile. È sempre capace di scherzare e ridere con i compagni. È per noi un giocatore unico ed ogni allenamento si vede la qualità che ha. Capisce quanto è importante per noi e noi siamo felicissimi di allenarci con lui. Certo, adesso sarà un po' arrabbiato perché non ha giocato le ultime due partite. Però adesso ha recuperato e si è allenato con noi".