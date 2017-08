Il Milan mette tutto nero su bianco: ecco i numeri, dal bilancio alle fideiussioni

26 agosto 2017

Con un video su twitter il Milan ha voluto mettere a tacere lo scetticismo di molti sulla solidità economica del club passato da poco nelle mani di Yonghonh Li. Prima le parole di Fassone in risposta al sindaco di Milano Sala, ora tutti i numeri, tutto nero su bianco. Snocciolati uno dietro l'altro, la società di via Aldo Rossi ha messo tutto alla luce del sole, a disposizione dei tifosi e dei critici.

I NUMERI

11- i giocatori regolarmente acquistati dalla società in estate



3 – i giocatori ai quali è stato fatto sottoscrivere il rinnovo di contratto



80 – i milioni di euro in fideiussioni che il Milan ha depositato in Lega nell’ultimo mese



0 - Gli euro che il Milan ha come esposizione debitoria verso il sistema bancario



0 – Gli euro di anticipazioni di nuovi crediti dal closing in poi



130 – i milioni che il Milan ha chiesto di finanziamento al fondo Elliott da rimborsare entro il mese di ottobre del 2018



236 – i milioni relativi al bilancio della scorsa stagione



263 – i milioni di ricavi previsti per questa stagione



84 – i milioni relativi agli aumenti di capitale. Deliberato e sottoscritto dopo il closing



#Massimo – L’impegno dei giocatori, staff e AC Milan people



#Infinito – L’amore dei nostri tifosi di tutto il mondo



“Questi sono i nostri veri numeri”.