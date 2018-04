Il Milan cambia panchina: si va sotto la Curva Sud

22 ottobre 2017

Il Milan cambia panchina. Contro il Genoa ci sarà regolarmente Montella, ma si siederà dalla parte della Curva Sud. Una svolta epocale perché a San Siro la squadra di casa ha sempre occupato la panchina di sinistra. Ora la società ha deciso di prendersi quella di destra, per sempre. Forse una scelta scaramantica, forse per sentire il calore dei tifosi più vicino. Fuori dal tunnel Montella e i giocatori dovranno stare attenti a non sbagliarsi...