Bonucci, cuore rossonero su Instagram: "Ora conta solo il Milan"

15 agosto 2017

Un post che farà molto piacere ai tifosi del Milan e che, allo stesso tempo, farà infuriare gli juventini. Leonardo Bonucci sembra già calato alla perfezione nella nuova realtà a tinte rossonere e su Instagram ha pubblicato una significativa foto in cui risalta la fascia di capitano al braccio e la scritta "Ora conta solo il Milan" . Il passato bianconero è alle spalle e il centrale azzurro ora ha testa e cuore solo per la sua nuova squadra.

Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 15 Ago 2017 alle ore 03:36 PDT

Nello stesso post Leo ha messo altre immagini della sua prima gara giocata da capitano del Milan correlate da alcuni stralci di un'intervista in cui dichiara tutta la sua fame e la sua voglia di fare bene con la nuova maglia. Parole da capitano che provocano entusiasmo puro per i fan di oggi, e po' di prevedibile rabbia, invece, in quelli di ieri.