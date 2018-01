Roma, Monchi: "Dzeko? Le offerte arrivate non sono interessanti"

24 gennaio 2018

Intervenuto a Serie A Live su Premium Sport, il direttore sportivo ha parlato della questione che sta tenendo banco in casa giallorossa dove in molti pensano che quella di Marassi possa essere l'ultima gara di Dzeko con la maglia della Roma. Ma il ds la pensa diversamente: "Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta, le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che fino a questo momento le offerte che sono arrivate non sono state interessanti. Non sono il suo procuratore e non so se è arrivata un’offerta al giocatore, io parlo per la Roma". Dal canto suo, il giocatore non ha trovato l'intesa con il Chelsea sula durata del contratto: la politica dei londinesi, infatti, è quella di non prevedere contratti di più di un anno per i calciatori over 30. Ma il bosniaco, che di anni ne ha 32, vorrebbe firmare fino al 2020 mantenendo la durata del contratto che attualmente lo lega alla Roma. Dovrebbe essere decisivo un incontro a Londra con l'agente dell'ex City per sistemare i dettagli di un affare che comunque resta vicino alla conclusione.



Sui possibili colpi in entrata, invece, Monchi preferisce non sbilanciarsi: "Stiamo lavorando per questo ma fino a oggi non è uscito nessuno. Mancano 7 giorni alla fine del mercato e stiamo lavorando per cercar qualcosa che possa migliorare la squadra. Il direttore sportivo deve sempre guardare il lato sportivo e quello economico. Io sono un dirigente e devo guardare tutti e due gli aspetti, altrimenti domani andavo a prendere Messi". L'ex dirigente del Siviglia ha poi aggiunto: "Io devo lavorare tanto per conquistarmi la fiducia dei tifosi, quello che ho fatto in passato non conta niente: lavoro per fare la Roma più forte". Uno dei possibili colpi potrebbe essere Aleix Vidal: "E’ un ragazzo che ho avuto a Siviglia, è un gran giocatore ma è di proprietà del Barcellona".





Tra i colpi estivi, invece, non stanno rispettando le aspettative Karsdorp, Schick e Defrel: "Karsdorp è stato infortunato e non purtroppo non ha quasi mai giocato, Schick ha avuto un’estate complicata e poi si è infortunato ma ora sta trovando continuità negli allenamenti. E anche Defrel è stato fuori a lungo. Ma tutti e tre hanno grande fiducia".