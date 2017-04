Lega Pro: Inzaghi festeggia la promozione in serie B

15 aprile 2017

Serviva un punto al Venezia di Filippo Inzaghi per il ritorno nel calcio che conta. Ed è arrivato contro l'Alma Juventus Fano. Sfida finita 1-1 con i lagunari che possono festeggiare la promozione. Missione compiuta per Super Pippo e Venezia che torna in serie B dopo 12 anni. Mentre manca ancora un punto nell'altro girone al Foggia di Giovanni Stroppa.