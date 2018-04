Lazio, Parolo vola basso: "Scudetto? Un'utopia, ma daremo fastidio a tutti"

3 ottobre 2017

La Lazio ha iniziato la stagione alla grande in campionato e in Europa, ma Marco Parolo resta con i piedi per terra. " Per la Lazio lo scudetto è un'utopia, ma vogliamo dare fastidio a tutti - ha piegato il centrocampista biancoceleste -. L'obiettivo Europa è il primo e sul 4° posto ci stiamo facendo la bocca ...". "I risultati ci stanno dando ragione, stiamo costruendo qualcosa di importante, speriamo di continuare così", ha aggiunto.

Reduce dalla bella doppietta col Sassuolo, Parolo si gusta il momento magico, applaudendo anche il compagno di squadra e di Nazionale Immobile: "Ciro è in grande forma, è forte, vede benissimo la porta. Alla Lazio ha trovato piena fiducia, si sente apprezzato da tutti. È una pedina importante e io sono felice di godermelo".



Ora però la testa è concentrata sui due prossimi impegni con la maglia dell'Italia. "Tanti centrocampisti infortunati? Purtroppo ogni tanto capita che venga colpito un singolo reparto, alla Lazio ad esempio si sono fatti male i difensori - ha spiegato Parolo -. Speriamo che non succeda più, bisogna cercare di essere positivi". "La sconfitta con la Spagna è servita ad analizzare gli errori commessi - ha aggiunto il giocatore della Lazio - l'obiettivo come sempre è migliorare e qualificarci. Andare al Mondiale è un obbligo per noi, non andarci come hanno detto tutti sarebbe una catastrofe".