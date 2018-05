Lazio, Immobile verso il recupero: ma che paura in partitella

17 maggio 2018

A tre giorni dal big match con l'Inter, Simone Inzaghi è alle prese con diversi dubbi di formazione che verranno sciolti nelle prossime ore. Immobile sembra recuperato dal problema muscolare e oggi è sceso in campo nell'amichevole con la Primavera, anche se - dopo aver segnato - un pestone rimediato a gara in corso che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo. Nulla di così grave, comunque, da ostacolare il suo rientro contro i nerazzurri.

Ancora da decidere la presenza o meno di De Vrij, che domenica giocherà contro il suo futuro interista. La situazione non è semplice perché il ragazzo rischia, inevitabilmente, di non essere troppo sereno: a fare la formazione sarà ovviamente Simone Inzaghi, ma la decisione verrà presa dopo un confronto onesto tra il tecnico e il difensore. Il punto di vista dell'olandese sarà infatti decisivo nella scelta finale.



A centrocampo, dove mancherà certamente l'infortunato Luis Alberto, la Lazio proverà a recuperare Lukaku e Parolo. Il belga dovrebbe farcela e probabilmente partirà dalla panchina, per quanto riguarda il centrocampista azzurro invece sarà una corsa contro il tempo fino all'ultimo: la situazione è in miglioramento, ma è ancora presto per capire se potrà scendere in campo dal 1' o meno.