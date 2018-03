Lazio, allergia Var: "Campionato falsato"

13 marzo 2018

Non c'è mai stato feeling, mettiamola così. Fatto sta che Igli Tare, solitamente molto equilibrato, questa volta si è arrabbiato davvero. Il ds della Lazio, intervistato dal Corriere dello Sport, ci è andato giù duro mettendo nel mirino, ancora una volta, il Var: "Ci ha tolto come minimo 12 punti - dice -, ma anche con 6 saremmo già quasi in Champions. Il campionato è stato totalmente falsato e non c'è buona fede. Colpire Lotito? Vi siete già detti tutto da soli. La squadra fatica a parlare di tattica, questo non sembra più calcio. La Lazio viene colpita quando riesce a salire in alto, come domenica: su Immobile era doppio rigore mentre per Guida simula".