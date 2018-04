La Curva Nord dice basta: "Niente più ululati durante le partite"

19 ottobre 2017

La Curva Nord della Lazio dice basta agli ululati. In un comunicato prima della gara di Europa League contro il Nizza, il tifo organizzato biancoceleste ha spiegato la propria scelta: " Al fine di evitare pesanti sanzioni nei confronti della nostra squadra da parte della commissione disciplinare della Uefa, non partiranno da parte della nostra curva ululati di nessun genere che possano essere interpretati come gesti con sfondo razziale".

"Siamo stati i primi a introdurre questa modalità all'interno degli stadi italiani, ma adesso per il bene del cammino della nostra squadra in Europa, dobbiamo evitare ogni tipo di pretesto che possa essere usato contro di noi per eliminarci dalla competizione", si legge ancora nel messaggio pubblicato dalla Curva Nord. Per i comportamenti dei propri tifosi, la Lazio è stata costretta a giocare a porte chiuse la prima giornata di Europa League all'Olimpico contro lo Zulte Waregem e in campionato dovrà affrontare Cagliari e Udinese senza la presenza del tifo in Curva Nord.