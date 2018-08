Giallo sulla telefonata Lotito-Inzaghi: "Qui decido io"

22/08/2018

Giallo in casa Lazio su una presunta telefonata tra Claudio Lotito e Simone Inzaghi . Il presidente biancoceleste è stato ripreso, di nascosto, durante uno sfogo al telefono, presubilmente con il suo allenatore: "Simone, qui decido io. Ti lamenti sempre e hai una squadra dieci volte più forte rispetto alle altre". Irritazione del club che, in un comunicato, ha fatto chiarezza: "Errata intepretazione".

Il video della telefonata di Lotito è stato riportato da Cittaceleste.it: "Simone, decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto, di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre".



IL COMUNICATO DELLA LAZIO

In riferimento alla telefonata diffusa via internet a firma di TrediciDicembre (@ivantarsitano), nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione.