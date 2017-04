Coppa Italia, la Lazio chiede la Var

18 aprile 2017

Sarebbe una prima volta italiana incredibile e di prestigio, un modo per evitare qualunque polemica arbitrale e, tutto sommato, un'ennesima occasione di sperimentazione. La finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus potrebbe giocarsi con la Var . Questo, almeno, è quanto chiede il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che , scottato dagli ultimi errori arbitrali che hanno penalizzato la sua squadra - due rigori non concessi nel match contro il Genoa -, avrebbe già avviato i primi contatti con Nicchi , numero uno dell'Aia, e con la Juventus.

Per il verdetto definitivo si dovranno attendere alcune settimane. Innanzitutto perché sarà necessario mettere d'accordo le parti e la questione è tutt'altro che insignificante. Quindi perché l'eventuale anticipo del match al 17 maggio - nel caso in cui la Juve acceda alla finale di Champions - renderebbe infatti il tutto più complicato. I colloqui tra Lega, le due società e l'Aia sono già cominciati, ma il tempo, mai come questa volta, potrebbe essere tiranno.