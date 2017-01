Coppa Italia, Inzaghi: "Lazio ferita ma viva. Con l'Inter serve un'impresa"

30 gennaio 2017

Dopo il ko contro il Chievo , subito l'occasione per rialzarsi: la Lazio va a San Siro per sfidare l' Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. L'avversario più difficile in questo momento: "Siamo feriti - ha dichiarato il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi - ma voglio vedere lo stesso impegno e la stessa cattiveria. Per passare serve un'impresa. Biglia? Il diverbio col tifoso? Si è comportato da capitano. Keita viene a Milano ma non gioca".

"Dovremo essere compatti e uniti - ha continuato Inzaghi -, perché per vincere a San Siro servirà un'impresa. I nerazzurri stanno molto bene e che stanno raccogliendo punti. Voglio vedere lo stesso impegno visto col Chievo ma più cattiveria. Abbiamo bisogno di tutti, chi gioca e chi non gioca: Keita viene con noi ma non scenderà in campo. Al di là dell'avversario la semifinale è un nostro obiettivo, se poi troveremo la Roma...". Infine una battuta sul mercato: "Penso che resteremo così, anche se nel mercato poi non si può mai sapere". Tutto ok per Biglia, dopo le tensioni con un tifoso domenica: "Ha reagito da capitano, lui è un esempio per tutti".