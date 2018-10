Ronaldo resta concentrato sulla Juve: allenamento alla Continassa e pollice alzato

12/10/2018

Mentre in tutto il mondo si continua a parlare e discutere delle accuse rivolte a Ronaldo per una presunta violenza sessuale avvenuta nel 2009, il fuoriclasse portoghese resta concentrato sul calcio e sulla Juventus, con cui è tornato ad allenarsi venerdì mattina. CR7, che non ha alcuna intenzione di farsi distrarre, ha postato su Instagram una foto che lo ritrae durante la sessione di lavoro alla Continassa, corredata da un testo composto semplicemente da due emoticon emblematiche: una mano che dice che è tutto ok e un pollice all'insù.