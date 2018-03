Pronti a tutto per Max, l'Europa vuole Allegri: l'Arsenal si fa avanti ma il Psg non molla

11 marzo 2018

Tre scudetti consecutivi, tre Coppe Italia, due finali di Champions in tre anni. Dominante in Italia, rispettata e temuta in Europa: solida, impenetrabile, tenace, coriacea. A suo modo bella, sicuramente vincente. E la Juve di Allegri viaggia spedita verso un'altra stagione che può portare altre gioie e successi, in corsa su tutto a marzo, favorita per lo scudetto, in finale di Tim Cup, ai quarti di Champions dopo l'impresa di Wembley con il Tottenham. Una rosa di campioni guidata da un allenatore serio e preparato che fa gola sempre più alle grandi d'Europa. E non potrebbe essere altrimenti...



Così in Inghilterra sono pronti a tutto pur di portare Max a confrontarsi con Guardiola, Mourinho, Conte (se resta a Londra, ovviamente): secondo diversi tabloid, su tutti il Sun, il successore di Wenger, dopo 22 anni alla guida dell'Arsenal, dovrebbe-potrebbe essere proprio Max, fra l'altro già accostato alla panchina dei Gunners la scorsa estate.



Allegri - si scrive a Londra - sarebbe pronto a dire sì. Ma, sempre sulle sponde del Tamigi, c'è anche il Chelsea che lusinga Max e a Stamford Bridge potrebbe così ripetersi la successione vista quattro anni fa a Torino. Forte, forse più forte di tutti, è però l'interesse del Psg: l'addio di Emery a fine stagione è certo, Allegri è tra i prescelti dallo sceicco.



Il tutto, va però ribadito, senza far conto su un fattore al momento decisivo e incontrovertibile: Allegri non ha mai detto di voler lasciare la Juve, nè tantomeno la Juve ha mai palesato la volontà di cambiare guida tecnica. Per cui, per ora, si tratta solo di rumors.