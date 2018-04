Napoli, De Laurentiis jr: "Higuain assente? Avrei preferito rifilargli quattro gol"

28 novembre 2017

Napoli-Juve si avvicina e la pressione di alza. Al San Paolo mancherà (salvo miracoli) Gonzalo Higuain, assenza pesante per i bianconeri. Un tema caldo anche per i tifosi azzurri, ovviamente, che certo non dimenticano il traitor: "L'assenza di Higuain mi rincuora? No, era meglio affrontarlo sul campo. Per dargli quattro gol". Così, in particolare, si è espresso un tifoso alquanto eccellente, il il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis.