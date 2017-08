Juventus, Allegri: "Via la presunzione, lavoriamo bene per vincere ancora"

18 agosto 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Il primo pensiero va alle vittime di Barcellona che in questo momento è la cosa più importante. I nostri figli troveranno un mondo peggiore e più difficile



Sono arrivati giocatori offensivi per il 4-2-3-1, poi Matuidi: si vuole una Juve eclettica?

Oggi parlare di mercato non ha senso perché inizia il campionato che è sempre un'incognita. A centrocampo abbiamo bisogno di un giocatore in più e Matuidi al momento non è ancora un nostro giocatore



Sarà difficile confermarsi?

Dobbiamo trovare stimoli nuovi perché quando si vince così' a lungo, e fai bene in Europa, porti le altre a rinforzarsi. Bisogna alzare l'asticella, Queste due partite prima della chiusura del mercato sono difficili perché ci sono molte distrazioni. Potremo fare una grande Champions solo se faremo un grande campionato. Avremo un finale di campionato difficile e per questo dovremo partire bene per ritrovare fiducia



Marchisio sarà titolare e confermerà il 4-2-3-1?

Contro la Lazio abbiamo giocato un primo tempo molto brutto, sbagliando troppi palloni tecnicamente. Non possiamo permettercerlo perché non possiamo prendere gol in campo aperto perdendo pallone in uscita. La condizione è approsimativa perché ci siamo trovati insieme il 22 luglio, siamo forti fisicamente e ci vuole tempo. I più piccolini sono già in condizione, ma non ho ancora deciso la formazione



La Lazio ha lasciato il segno?

Ha vinto meritatamente, ma è colpa anche nostra. Pensavamo di vincere e invece abbiamo perso, perché siamo stati presuntuosi anziché attenti



Hai parlato con Sokratis?

Non è assolutamente vero



La Juventus è favorita?

Lo siamo se tutti, tutti, ma proprio tutti, si mettono a lavorare seriamente e a testa bassa. Se siamo presuntuosi e pensiamo di vincere di sicuro, non saremo più i favoriti. Partiamo da zero come tutti e quest'anno il campionato sarà più equilibrato con una media-scudetto più bassa. Dobbiamo stare calmi e lavorare con equilibrio e senza pensare a quello che dobbiamo vincere. Non facciamoci prendere da troppo entusiasmo o troppa depressione. Sarà importante arrivare a marzo ed essere in corsa per tutti gli obiettivi



L'avete riattaccata la spina?

Sì, dobbiamo scendiamo in campo. Le amichevoli sono andate troppo bene, speravo di fare peggio



C'è qualche analogia con due stagioni fa quando ci avete messo un po' a riprendervi?

Ci sono analogie tra il post finali perse. Ecco perché dovremo entrare nella stagione piano piano, ma dobbiamo stare attenti. Saremo bravi a restare ordinati e lavorare bene



Nel gruppo c'è da combattere la presunzione e ha bisogno di qualche batosta?

E' un messaggio che do a tutti, anche a me stesso. Per restare a certi livelli la normalità dev'essere di fare grandi stagioni. L'equilibrio mentale è fondamentale. Quello che hai fatto rimane scritto, ma il futuro è sempre in discussione e il passato non conta più niente. Bisogna riallinearsi e dimenticare ciò che è stato



Un commento sul VAR?

E' uno strumento nuovo, vediamo come si svilupperà. Al momento può dare dei vantaggi, ma bisogna vedere come verrà gestito. Quella è la parte più difficile. Sfrutterò le pause come timeouts



Come gestisce la stagione un allenatore che da tre anni sta dominando il campionato?

I giocatori devono essere responsabili del loro comportamento, non farò la guardia. Ho l'obiettivo di vincere 4 scudetti di seguito, i giocatori hanno il loro obiettivo. Poi ci saranno i Mondiali. Se non saremo concentrati difficilmente faremo una grande stagione



Che De Sciglio ha ritrovato? Va aiutato mentalmente?

Ha qualità importanti e ha bisogno di un percorso per tornare a fare quello che sa fare. Non ha perso le qualità, ma deve tornare a fare quello che sa fare



Il Real Madrid è la squadra da battere?

A Cardiff c'era troppa convinzione di vincere e forse c'è stato poco rispetto per il Real Madrid. Erano la squadra più forte e lo sono ancora ormai da sei anni. Non erano sfavoriti e abbiamo perso contro una squadra più forte di noi



Cosa vi ha chiesto il presidente Agnelli?

Ha fatto il discorso alla squadra come ogni anno. Ha trovato le parole giuste per motivare il gruppo e far capire cosa si aspetta la società



Dybala e 10 è un abbinamento perfetto? Diventerà un leader?

Ha un carattere straordinario e ha degli obiettivi ben chiari. Va dritto verso l'obiettivo. Deve confermarsi in Italia e in Europa. E' giovane e ha grandi qualità, ma non deve fare l'errore di pensare di essere arrivare al massimo. Deve mettersi in discussione come tutti



Quanto è importante ripartire in casa con il soldout?

I tifosi si faranno sentire. Abbiamo bisogno di loro