Juve vera cercasi: difesa incubo ma è la squadra che non gira

14 agosto 2017

"Zero alibi, non servono. Serve lavorare per fare una grande stagione", le parole di Allegri affidate al suo profilo Twitter, come al solito a mente fredda. A caldo un Max arrabbiato, che critica l'atteggiamento della squadra e 'grida' "Piedi per terra!". Ma, analizzando la sconfitta contro la Lazio, a far discutere sono anche le scelte del tecnico bianconero, che schiera a sorpresa Barzagli terzino destro (in panchina Lichtsteiner e De Sciglio, con quest'ultimo che però si fa scappare con troppa ingenuità Lukaku in occasione del gol vittoria biancoceleste di Murgia) e Benatia al centro della difesa con Chiellini. Ma soprattutto un Cuadrado in serata decisamente no, che perde troppo palloni e innesca 1-0 Lazio, al posto di un Douglas Costa che una volta in campo cambia faccia alla Juve, vivacizzando la manovra e animando un attacco senza verve con accelerate, dribbling e cross.



Difesa sotto accusa per i tre gol presi ma è la squadra che non gira: in mezzo al campo Pjanic e Khedira mancano di gamba e idee (perché non Marchisio che è in grande forma?) e agli attaccanti non arrivano palloni giocabili: HIguain e Mandzukic non pervenuti. Il solo Dybala fa splendere la sua '10' rimettendo in piedi una partita già persa con una punizione telecomandata e un rigore calciato alla perfezione. Ma non è bastato. E ora sotto con le analisi. Il tempo stringe. Già nel dopo partita summit con Agnelli, Marotta e Paratici. Juve cercasi.