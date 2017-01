Juve, sono numeri record: 26 di fila vinte allo Stadium Higuain scatenato, la difesa non prende gol. I bianconeri sono una macchina da punti

9 gennaio 2017

Cancellata la sconfitta in Supercoppa, la Juve si è ributtata sul campionato con la consueta ferocia. La vittoria sul Bologna è servita non solo a regolare le distanze sulla Roma (4 punti), in attesa di recuperare il match col Crotone. Ma anche per ritoccare una serie di statistiche da record per i bianconeri. Il primo numero è legato alle vittorie consecutive in casa: sono 26, dall'ottobre 2015, da un match vinto proprio con il Bologna.



Il 2017 è iniziato nel migliore dei modi per la Juventus che sul campo, con la solita prestazione sopra le righe, ha spazzato via ogni piccolo dubbio del finale dell'ultimo anno solare. Trascinata da Higuain, ma anche da Dybala e Pjanic tirati a lucido, i bianconeri hanno spazzato via la resistenza del Bologna in sette minuti, chiudendo la pratica già prima dell'intervallo. E le cose, nonostante i numeri già da record, possono solo migliorare. Quello visto durante il girone d'andata, con una gara da recuperare, non è stato il miglior Higuain che però, a conti fatti, al giro di boa ha totalizzato 12 gol senza usufruire dei rigori, l'unico tra i migliori marcatori in campionato.



La critica maggiore ai ragazzi di Allegri è arrivata per il gioco espresso, brutto a vedersi spesso secondo gli stessi tifosi bianconeri ormai rivolti a un'ottica più europeista. La classifica però parla di un +4 sulla Roma con una partita in meno, con una certezza: con o senza la BBC difensiva, fare gol alla Juventus è un'impresa un po' per tutti, soprattutto allo Stadium. Nonostante gli infortuni di Chiellini, Bonucci e Barzagli in diversi tempi e modi, la fase difensiva dei bianconeri non ha perso qualità con Rugani bravissimo a farsi trovare pronto quando chiamato in causa e protagonista a suo modo, anche in zona gol, contribuendo al bottino record di gol subiti nelle gare interne di campionato.



L'arrivo di Rincon a centrocampo darà muscoli e alternative a un reparto che ha sofferto l'addio di Pogba, ma il 2017 dovrà essere l'anno di Pjanic. Nonostante qualche critica di troppo e qualche esclusione eccellente, il bosniaco ha siglato 5 gol e 5 assist in campionato, confermandosi al top nel suo ruolo per una Juventus che, piaccia o meno, è una macchina da punti.

LE STATISTICHE - La Juventus stabilisce il nuovo primato di vittorie consecutive in casa in Serie A (26), migliorando il proprio record di 25 gare (agosto 2013-dicembre 2014): l'attuale serie è cominciata proprio con il Bologna (ottobre 2015).

- La Juventus ha guadagnato 45 punti nelle prime 18 giornate di campionato, solo in due occasioni (nel campionato a 20 squadre) ne ha raccolti di più: 49 punti nel 2005/06 e 2013/14.

- È da 28 incontri casalinghi in campionato che la Juventus trova il gol, 64 in totale: 2.3 di media a partita.

- La Juventus ha subito solamente sei reti (mai più di una) nelle ultime 21 partite di campionato disputate allo Stadium.

- La Juventus ha subito una sola rete nelle ultime sei partite contro il Bologna in campionato.

- La Juventus ha segnato sette reti di testa in questo campionato, solo la Lazio ne conta di più (otto).

- La Juventus, con questa, ha vinto tutte e 8 le partite di campionato in cui Higuain ha segnato.

- Tra i sei giocatori in doppia cifra Higuain è l'unico che non ha trasformato nemmeno un rigore (12).

- Al Bologna Higuain ha segnato cinque gol in quattro sfide nel massimo campionato

- Ottavo gol nei primi 15' di gioco per la Juve, più di ogni altra formazione in questo campionato.

- Pjanic ha fatto 5 gol e 5 assist in questo campionato, tra i centrocampisti solo Hamsik ne vanta almeno 5 e 5.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X