Juve, Pjanic: "Avevo bisogno di tempo, mi trovo bene come trequartista"

13 gennaio 2017

"E' un vero piacere giocare accanto a Paulo, ci liberiamo spazi a vicenda ci troviamo nei movimenti, rispettando sempre i consigli del mister e provando a concretizzarli sul campo. Il mister ha cambiato più volte il modulo nel corso della stagione: questo è ciò che deve fare una grande squadra", ha aggiunto. E ancora: "Mi preparo sempre al massimo per farmi trovare pronto. Sono arrivato alla Juve dopo cinque anni importanti a Roma, e ho dovuto lavorare un po' per adattarmi, ma ora mi sento davvero bene. So che le critiche ci possono stare, nell'arco di una carriera, ma io non do molta importanza a quello che si dice, perché so di cosa sono capace: il mister mi dà la massima fiducia, e il gruppo mi ha sempre aiutato, come ha fatto con tutti i nuovi arrivati. E' un processo normale e voglio dare sempre di più, so che darò una grande mano a questa squadra per raggiungere i nostri obiettivi. Rimango sereno e continuo a lavorare, questa è la cosa più importante. Ora sto molto bene anche fisicamente, e sto crescendo così come tutta la squadra".



Il futuro dice Fiorentina, Milan e Porto. "A Firenze ci attende un avversario che rispettiamo molto, una grandissima squadra, con un buon allenatore e giocatori molto bravi. Sarà un campo difficile, con una grande atmosfera. Andremo lì umili ma consapevoli di volerci prendere i tre punti per continuare il nostro cammino in campionato. Sappiamo che dovremo lottare fino alla fine, in un match che si giocherà nei dettagli: lo stiamo preparando nel miglior modo possibile. Il mister sa quello che dobbiamo fare e ci metterà nella condizione di essere al meglio. Il Milan è un avversario tosto, che quest'anno sta facendo molto bene. Ci aspetterà un'altra partita complicata, ma noi ovviamente vogliamo passare il turno e affronteremo il match nel miglior modo possibile. La Champions è un obiettivo: vogliamo passare il turno contro il Porto e andare avanti. Da adesso in poi saranno sempre partite molto complicate, ma la Juventus è abituata a giocare a questi livelli e ad andare sempre lontano in questa competizione. Per noi è uno degli obiettivi stagionali: quando ci avvicineremo alla partita, ci concentreremo su questo impegno, che tutti aspettano con grande entusiasmo".