Juve, per Dybala accertamenti in Argentina

20 marzo 2017

"Non è nulla di grave, adesso vado in Nazionale dove farò gli esami alla coscia poi valuteremo con i dottori". Dybala parte per l'Argentina, dove verrà sottoposto ad accertamenti che faranno chiarezza sull'infortunio alla coscia rimediato a Marassi. Lo staff medico della Juve si è già messo in contatto con quello dell'Albiceleste: Allegri spera in un ritorno rapido in Italia del giocatore per curarsi e preparare la sfida col Napoli dopo la sosta.