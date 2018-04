Juve, non solo N'Zonzi: la Signora segue Matuidi e Can

18 giugno 2017

Il Siviglia non arretra: per lasciar libero Steven N'Zonzi di trasferirsi alla Juve, gli andalusi pretendono il pagamento dell'intera clausola da 40 milioni. E allora in corso Galileo Ferraris si studiano le possibili alternative partendo dal ritorno di fiamma per Blaise Matuidi : il mediano francese poteva passare in bianconero già la scorsa estate ma all'ultimo il Psg rifiutò 25 milioni. Occhi anche sul centrale tedesco del Liverpool, Emre Can .

Nonostante le difficoltà nelle trattative N'Zonzi resta l'obiettivo numero uno in casa Juve: il 28enne francese viene giudicato dalla dirigenza il rinforzo ideale sia per qualità tecniche che per stazza fisica. Ma al di sotto dei 40 milioni il Siviglia non ci sente obbligando così i campioni d'Italia a valutare altri profili. Tra questi c'è Matuidi ma, pure in questo caso, la strada è in salita visti i rapporti non eccellenti tra la Juve e il Psg. Il centrocampista 30enne della Nazionale francese doveva sbarcare a Torino un anno fa prima del divieto tracciato dal presidente Al Khelaifi che non ritenne adatta l'offerta di 25 milioni e continuando a chiederne 30, nonostante il giocatore avesse già dato il suo consenso al trasferimento. Marotta aveva raggiunto l'intesa anche con Mino Raiola ma non era bastato e nel frattempo Matuidi non ha rinnovato: dal giugno 2018 sarà libero a costo zero e su questo i bianconeri dovranno riflettere prima di avanzare altre offerte. Occhio però, nel frattempo, all'Inter che nelle ultime settimane si è a sua volta interessata al francese.



Altro nome sul taccuino dei collaboratori di Agnelli è quello di Emre Can, 23enne tedesco del Liverpool adattabile, all'occasione, anche in difesa. L'ex Bayern, il cui valore di mercato si aggira sui 15-20 milioni, è legato ai Reds fino al 2018 quindi anche in questo caso, parlando di un giocatore destinato ad andare in scadenza (anche se il Liverpool gli ha offerto il rinnovo), si può ragionare su cifre al ribasso.