Juve, in migliaia per la festa a Villar Perosa

17 agosto 2017

La sconfitta in Supercoppa non ha affievolito l'entusiasmo dei tifosi della Juve, che si sono ritrovati in circa 5mila a Villar Perosa per la tradizionale festa di inizio stagione. Una festa culminata con la partita amichevole giocata contro la Pirmavera, che quest'anno si è conclusa ben prima del tempo. Colpa di una pacifica invasione di campo, che ha costretto Buffon e compagni a interrompere il match sullo 0-0 poco dopo l'inizio della ripresa.