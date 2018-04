Juve in difficoltà, Allegri: "Partita bruttissima, con l'Inter è decisiva"

22 aprile 2018

Juve scossa: prima la batosta col Real, poi il pari di Crotone. Ora la sconfitta interna con il Napoli che riapre il campionato in maniera chiara e netta. Un punto da gestire in quattro giornate. E Allegri non è per niente contento: " È stata una partita bruttissima da parte di entrambe le squadre , con praticamente zero tiri in porta. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, ma ciò nonostante potevamo e dovevamo portarla fino in fondo sul pari ".

La Juve è stata remissiva. E ancora una volta ha pagato nel finale. Allegri spiega: "Purtroppo sul calcio d’angolo non abbiamo marcato e abbiamo preso gol. Era uno scontro diretto e il Napoli ha fatto quello che doveva fare, ha tenuto più palla e gli vanno fatti i complimenti, perché hanno dei meriti".



Adesso sì, Allegri trova la vera partita decisiva della stagione: "È quella di sabato con l'Inter. Siamo ancora in testa al campionato, abbiamo due partite in casa e due fuori, ma quella decisiva sarà quella di Milano. Ora dobbiamo velocemente ripulirci da questa sconfitta e rimetterci subito al lavoro. Il calcio è questo: loro sono stati bravi nella pressione. Qualche avvisaglia si è già vista nel match di Crotone, ma ormai è andata, dobbiamo guardare avanti".



La Juve non ha mai calciato nello specchio della porta del Napoli: "Non so se questa sia stata la peggior Juventus della stagione, considerate che di fronte avevamo un avversario forte come il Napoli, anche se qualcosa di meglio potevamo farlo. Ma credo che fino al 20 maggio il campionato sarà aperto".



Dybala bocciato e sostituito al 45': "L'ho tolto solo perché avevo bisogno di un po' più di copertura sugli esterni. Dobbiamo rasserenarci, nel calcio non c’è mai niente di scontato quindi dovremo essere bravi a ripartire".