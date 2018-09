Juve: distrazione muscolare per Khedira

20/09/2018

Distrazione ai flessori della coscia sinistra . E' questo l'esito degli esami a cui è stato sottoposto Sami Khedira, uscito dopo soli 23' nel match contro il Valencia. Niente Frosinone per il centrocampista tedesco, che rischia tre settimane di stop. Sono in programma, invece, per venerdì gli accertamenti di Douglas Costa, sostituito per una contusione alla caviglia, preceduta da un risentimento muscolare alla coscia destra.

Dopo Spinazzola, Barzagli, De Sciglio, Allegri perde anche Khedira. Per il tedesco è la medesima area che lo aveva costretto tempo addietro a uno stop di almeno due settimane. Questa volta si teme uno stop di tre settimane, che significherebbe rientro dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali (13-14 ottobre)



Douglas Costa conoscerà l'entità del suo infortunio nella giornata di venerdì. Per il brasiliano è davvero un momento no. Dopo le quattro giornate di squalifica in campionato per lo sputo a Di Francesco, ora questo problema fisico. Per l'ex Bayern Monaco la data nel mirino è quella del 2 ottobre, quando la Juventus ospiterà gli svizzeri dello Young Boys nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.