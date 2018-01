Juve, Chiellini: "Presto il rinnovo. Napoli, c'è grande rispetto"

31 gennaio 2018

Chiellini a SkySport24 ha parlato con grande rispetto del Napoli, rivale dei bianconeri per il Tricolore: "Siamo squadre molto diverse, con una filosofia differente. Noi siamo più fisici, loro più rapidi e tecnici. Ma non credo ci sia una migliore e una peggiore. Entrambe riusciamo a valorizzare quello che abbiamo a disposizione" ha spiegato. A breve, la Juve tornerà ad affacciarsi sul prestigioso palcoscenico europeo della Champions dove, ad attenderla, troverà il Tottenham: "Noi vogliamo confrontarci con questi palcoscenici, perché sono utili per alzare l'asticella. Tutto l'ambiente bianconero si vuole misurare con squadre di grande livello. Incontriamo una squadra forte, giovante e tecnica, ma penso che ce la giocheremo e abbiamo ottime possibilità di andare avanti".



Chiellini ormai è un'autentica colonna della difesa bianconera, che ha in Gigi Buffon un elemento ancora decisivo e determinante: "La sua forza è sempre stata la serenità con la quale ha affrontato varie situazioni e le scelte che ha dovuto prendere. Se analizzi il tempo che passa, non si può dire che stia peggio. Dopo il brutto infortunio che ha subito, si è rimesso in discussione e lo ha fatto tramite il lavoro. Questo gli ha permesso di allungare la carriera. Andrà a finire che smetterò prima io di lui..." ha scherzato l'azzurro. In ogni caso, il suo futuro non è in discussione visto che ha annunciato a breve un incontro con la dirigenza per siglare il rinnovo del contratto che scade a giugno: "Ci penseremo tra un po' ma giusto per fare riposare i dirigenti che sono impegnati nel mercato...".