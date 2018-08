Juve, altro colpo Real: CR7 porta il fisioterapista

09/08/2018

La Juventus ha fatto spesa dal Real Madrid quest'estate: non solo Cristiano Ronaldo, ma anche Javier Santamaria , il fisioterapista chiamato a mantenerlo tirato a lucido durante la stagione. I bianconeri erano alla ricerca di un componente per completare lo staff medico e anche su consiglio di Ronaldo hanno ingaggiato il 46enne fisioterapista che negli ultimi 16 anni ha lavorato al Real Madrid. Nel 2014 CR7 lo volle anche in nazionale.

Una richiesta particolare del fuoriclasse che anche in questo caso è combaciata con la necessità della Juventus di ultimare lo staff medico, accettando il consiglio di CR7 di non farsi scappare l'ex fisioterapista del Real Madrid, testimone in prima persona dei successi dei Galacticos negli ultimi anni. Conosciuto e apprezzato, Ronaldo - insieme a Pepe - lo portò anche nella nazionale del Portogallo per i Mondiali del 2014.