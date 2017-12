Juve, Allegri: "Dybala titolare? Non ho ancora deciso"

Come stanno gli acciaccati? Mandzukic può giocare?

Innanzitutto Buon Natale a tutti. Gli acciaccati sono Byuffon e De Sciglio. Mandzukic e Cuadrado potrebbero essere a disposizione, valuterò oggi.



In vista delle partite del periodo natalizio è cambiata la preparazione?

No, bisogna solo vedere quanto panettone mangiano a Natale. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e stiamo crescendo.





Lichtsteiner favorito titolare?

Devo decidere. Metà squadra l'ho decisa, per il resto vedremo.



Dybala titolare? Cosa pensi di Di Francesco?

Hai deciso il centrocampo?

No, devo valutare se giocare a due o a tre



Dybala e Mandzukic possono giocare insieme in caso di centrocampo a tre?

Possano giocare insieme ma dipende dal terzino di destra che sceglierò e anche dall'avversario



La Roma è una rivale scudetto?

Negli ultimi anni è sempre stata la nostra antagonista insieme al Napoli e ha tecnica, giocatori di esperienza internazionale. Per forza deve essere tra le favorite per lo scudetto e secondo me è più favorita delle altre



Lo scorso anno di questi tempi i gol subiti erano gli stessi

Nell'arco di un'annata ci sono momenti in cui si segna o si subisce più del solito. Pjanic ha segnato su punizione a Bologna dopo tanto tempo ed era ora. Nell'arco della stagione bisogna saper gestire i vari momenti dei giocatori.



Miglior attacco contro miglior difesa: si aspetta una partita simile a quella con l'Inter? Le grandi sfide sono sempre equilibrate come con Napoli e Inter. E con la Roma sarà lo stesso, abbiamo molto rispetto delle loro qualità Quanto cambia con Mandzukic?



Su Bernardeschi

E' cresciuto molto e quando ha giocato è sempre stato decisivo. In Coppa Italia ha fatto una partita importante come Sturaro, Marchisio e Bentancur. Sono giocatori affidabili che dimostrano grande professionalità. Bernardeschi ha qualità fisiche e tecniche importanti e sta crescendo anche come mentalità. E' calato un po' nella ripresa ma è normale



Bilancio della prima parte di stagione di Matuidi? Psg può vincere Champions?

E' costruito per quello ma è difficile vincere la Champions. Matuidi è un po' vagabondo ma sta facendo bene.



Su Alisson



Rimpianti per Schick? Invidi qualcosa alla Roma?

Nessun rimpianto perché la mia società ha fatto un ottimo mercato. Non invidio nulla perché noi siamo un'ottima squadra



Sul momento dell'Inter Non saprei, difficile dirlo senza vivere le cose dall'interno. Sta facendo cose importanti e può avere un periodo in cui le cose sono più difficili ma è in lotta per lo scudetto e lo sarà fino alla fine



Cuadrado terzino è possibile?

Di Francesco sta dimostrando di aver dato equilibrio a un ambiente difficile come quello di Roma dove si passa dalle stelle alle stalle in un attimo. Sta trasmettendo il suo equilibrio a una squadra che ha preso solo 10 gol e che in trasferta non è ancora andata sotto. Dybala è il giocatore che ha giocato di più nel 2017, se è stato in panchina non succede niente, è successo a tanti campioni della Juve nel passato. E' un patrimonio della società. valuterò se sarà titolare