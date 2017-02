Juve, Allegri: "Abbiamo vinto una gara da Champions"

5 febbraio 2017

"I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto, gli avevo chiesto una prestazione del genere e l'hanno fatta – ha proseguito Allegri - Nel primo tempo ci sono state occasioni da entrambe le parti, nella ripresa non siamo riusciti a chiuderla e abbiamo difeso molto bene".



Il modulo con 5 giocatori offensivi dimostra di reggere anche contro un avversario con giocatori di qualità come l'Inter, ma per Allegri "non è una questione di moduli, il calcio non è fatto di numeri ma di giocatori che hanno determinate caratteristiche. A seconda di queste si gioca con un sistema o con un altro". Il tecnico però non si sbilancia nel definire questa soluzione tattica come quella definitiva per questa annata: "La stagione è fatta di momenti – dice Allegri - Prima di questo modulo avevamo vinto 15 partite, ora giochiamo così ma questo cambia poco, l’importante è l’atteggiamento. Non so se sarà il modulo definitivo questo ma con questi giocatori non saprei che altro sistema di gioco utilizzare".



Nel nuovo sistema non ha trovato sinora spazio Marchisio, anche stasera entrato in campo a partita in corso e con una disposizione tattica diversa. Allegri però non crede che il Principino possa diventare un problema: "Possiamo giocare anche con tre centrocampisti, Marchisio non è nel massimo della condizione per poter sostenere questo tipo di gare - ha spiegato - Nel giro di un mese tornerà in forma e tornerà a essere il vero Marchisio". "Chi si rompe il crociato ha bisogno di un anno per tornare al 100%, è fisiologico – ha proseguito l'allenatore - Non ha ancora avuto infortuni muscolari, vuol dire che ha lavorato bene, stasera è entrato bene in campo e poi piano piano recupererà il posto, anche perché qualcuno dovrà riposare".



Qualche chance Marchisio potrebbe averla mercoledì nel recupero con il Crotone: "Ho una rosa importante e col Crotone dovremo conquistare i 3 punti che valgono come in questa gara", ha detto il tecnico a proposito del prossimo impegno dei bianconeri, sottolineando che sarà importante fare bottino pieno, perché "per vincere il campionato serviranno molti punti perché sicuramente Roma e Napoli supereranno gli 85".



Infine una battuta sul nuovo "caso" di malcontento causa sostituzione. Dopo Dybala, stasera abbracciato dall'allenatore all'uscita dal campo, è toccato a Lichtsteiner: "Non mi ha detto niente - ha rassicurato Allegri - ogni domenica ne troviamo una, la volta scorsa era Dyabala e alla prossima succederà a qualcun altro".