Higuain-Napoli, scontro totale: il Pipita chiede al club 600mila euro

6 aprile 2017

Prosegue fuori dal campo la sfida tra Higuain e il Napoli, inteso come società, con cui i rapporti sono ormai deteriorati. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Pipita ha chiesto un collegio arbitrale, di tipo irrituale, per risolvere vecchie pendenze col club partenopeo. Secondo l'attaccante della Juve, De Laurentiis gli dovrebbe circa 600mila euro per i diritti di immagine per la stagione 2015-16 e una parte anche per quella 2014/2015.