Barzagli, lo scatto in discoteca scatena i tifosi

26 marzo 2017

La fuga dalle nazionali dei giocatori della Juventus fa discutere. E l'ultimo scatto di un dj di Riccione ha scatenato le proteste sui social network. La foto pubblicata nella notte tra sabato e domenica ritrae Andrea Barzagli in una discoteca. E così la domanda ricorrente è: "Ma non aveva lasciato il ritiro dell'Italia per motivi personali?". Poi arriva il chiarimento del dj alla Gazzetta: "E' andato via alle 22, era a cena con la famiglia. Io ho postato la foto alle tre di mattina".